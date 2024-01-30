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Автор песен «Руки Вверх» рассказал о том, как подрабатывал в ресторане

Певец Саша Санта признался, что в 13 лет подрабатывал в ресторане

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Личный архив Саши Санты

Автор песен группы «Руки Вверх» и Полины Гагариной, певец, продюсер Саша Санта признался, что в подростковом возрасте подрабатывал пением в ресторане. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

По его словам, это было «классное время».

«В 13 я начал искать работу как подработку перед Новым годом, и меня взяли в маленькую кафешку под названием «У Даны». Получал я немного, но мне тогда казалось, что это просто огромнейшие деньги. Потом как-то разошелся слух по городу, что пацан-школьник поет в ресторане, и меня уже стали звать в крутые заведения за хорошие деньги. Позже, уже в классе девятом я начал работать еще и DJ в ночном клубе», — рассказал он.

Певец признался, что этот период своей жизни он считает «базой», в ходе которой он нарабатывал вокальный опыт, учился быть артистом и петь песни в разных жанрах. Он добавил, что в это время ему удавалось познавать себя и зрителей, а также заработать «неплохие для того времени деньги».

В ноябре Саша Санта заявил, что стоимость хита начинается от 300 тыс. рублей. По словам саундпродюсера, его команда обычно пишет песни заранее, а после менеджер решает, для какого исполнителя подойдет тот или иной трек.

Ранее певец рассказал, что похвала Ирины Аллегровой повлияла на его судьбу.

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