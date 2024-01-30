Виктория Боня ответила на слухи о расставании с возлюбленным

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым.

Слухи об их разрыве появились после публикаций Бони из Лос-Анджелеса. Поклонники заметили, что на публикациях нет Гасанова. Они предположили, что пара рассталась. Боня уверила, что в их отношениях все хорошо. Она объяснила, что возлюбленный не поехал с ней в США из-за отсутствия визы.

«Просто я отношусь к тем людям, кто личные отношения оставляют личными», — отметила блогерша.

Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

23 октября 2023 года Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

У Бони также есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат. Смерфит активно участвует в воспитании дочери.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о шрамах после пластики.