Размер текста
А
А
А

Виктория Боня ответила на слухи о расставании с возлюбленным

Блогерша Виктория Боня опровергла, что рассталась с Гасановым

close
100%
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым.

Слухи об их разрыве появились после публикаций Бони из Лос-Анджелеса. Поклонники заметили, что на публикациях нет Гасанова. Они предположили, что пара рассталась. Боня уверила, что в их отношениях все хорошо. Она объяснила, что возлюбленный не поехал с ней в США из-за отсутствия визы.

«Просто я отношусь к тем людям, кто личные отношения оставляют личными», — отметила блогерша.

Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

23 октября 2023 года Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

У Бони также есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат. Смерфит активно участвует в воспитании дочери.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о шрамах после пластики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами