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Анастасия Костенко назвала предварительную дату родов

Блогерша Анастасия Костенко сообщила, что родит в конце февраля

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и модель Анастасия Костенко сообщила в Telegram-канале, что врач назначил ей предварительную дату родов на 28 февраля.

Костенко призналась, что немного «упала духом», так как ожидала появление малыша на неделю раньше.

«Дали валерьянки и отправили гулять. Все предвестники — ерунда. Голова высоко, все закрыто. Кто лошок? Я», — отметила модель.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре 2023 года Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

В январе Тарасов заявил, что не против завести еще одного ребенка после четвертых родов его супруги. Футболист отметил, что очень хотел бы завести еще одного сына, так как ему важно, чтобы кто-то унаследовал его фамилию.

В январе Костенко сообщила, что ей всегда сложно худеть после родов. Блогерша рассказала, что начинает контролировать свой аппетит во время грудного вскармливания, чтобы вернуть плоский живот. Она также старается прислушиваться к организму и его потребностям.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о разногласиях с женой.

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