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Израиль постарается помочь задержанным в Таиланде участникам «Би-2»

МИД Израиля: Тель-Авив пытается помочь участникам «Би-2» в Таиланде

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Израиль постарается помочь задержанным в Таиланде участникам российской рок-группы «Би-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Израиля Лиора Хайята.

«МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им», — заявил он.

Дипломат подтвердил, что речь идет о четырех музыкантах, которые, кроме российского, также имеют гражданство Израиля.

Участники группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.

Известно, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля — это фронтмены Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)).

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали и поместили в изолятор для последующей депортации в страну гражданства. По законодательству, их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд.

29 января в российском консульстве в Таиланде заявили, что в Центре временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке находятся пятеро музыкантов «Би-2».

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