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Блогера Корнея Тарасова отпустили из отдела полиции

Mash: блогера Тарасова отпустили из отдела полиции после драки

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korneytarasov_mma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тарасов утверждает, что в отношении него заявлений не поступало, а драка на Лиговском, после которой он был задержан, произошла из-за назойливости поклонников, пытавшихся сфотографироваться с блогером.

Также, по словам Корнея Тарасова, вопросы о том, как началась драка, стоит задавать «охраннику» Стаса Барецкого, который в тот вечер был с ними.

Органы правопорядка инициировали проверку по факту инцидента.

Накануне сообщалось, что в правоохранительные органы обратился 18-летний юноша, пострадавший в драке с Корнеем Тарасовым. Он утверждает, что встретил Тарасова и его компанию на Лиговском проспекте, однако блогеру не понравилось, что его узнали, из-за чего началась драка.

Задержание Корнея Тарасова его брат связал с якобы «обидой» полицейских на блогера.

Ранее звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассказала о сталкере.

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