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Михалков пожалел об эмиграции Семена Слепакова*

Режиссер Михалков назвал Слепакова современным Гоголем

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков признался, что считает Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) талантливым человеком. Слова постановщика передает ТАСС.

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко», — заявил Михалков.

Михалков уверен, что комик не сможет реализовать себя, будучи в эмиграции. Кинематографист также признался, что если бы Слепаков признал свои ошибки и вернулся в Россию, то он смог бы с ним сотрудничать.

«Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет», — подчеркнул Михалков.

В той же беседе с ТАСС Михалков не исключил возможность, что будет работать с вернувшимися в Россию артистами, если те переосмыслят ситуацию. Режиссер объяснил, что не может работать с человеком без уважения к нему.

Комик Семен Слепаков уехал из России в марте 2022 года. Он отметил, что не планирует возвращаться. Позже комика включили в реестр иноагентов. Он обратился в суд с иском о снятии с него этого статуса, но ему было отказано.

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» отреагировала на данные о депортации в Израиль.

*  признан в РФ иностранным агентом
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