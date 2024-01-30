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В США хотят адаптировать скандинавскую комедийную драму «Еще по одной»

Комик Крис Рок работает над ремейком оскароносного фильма «Еще по одной»

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Det Danske Filminstitut

Комик Крис Рок снимет американский ремейк черной комедии «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга. Об этом сообщает Deadline.

Черновым сценарием занимался Стюарт Блумберг («Детки в порядке»), однако сейчас создатели картины планируют привлечь другого сценариста для работы в соавторстве с Роком. Продюсированием ремейка займется студия Леонардо Ди Каприо Appian Way, а также компания Makeready.

Deadline подчеркивает, что это уже не первая работа Рока в качестве режиссера. В 2014 году вышла снятая под его началом комедия «Пятерка лидеров», а также фильмы «Глава государства», «Кажется, я люблю свою жену». За свою карьеру комик стал четырехкратным обладателем премии «Эмми» и трехкратным — «Грэмми».

Лента «Еще по одной» стала победительницей «Оскара-2021» в категории «Лучший иностранный фильм». Главную роль исполнил Мадс Миккельсен. По сюжету компания немолодых школьных учителей прогоняет сплин возрастного кризиса: герои проверяют на себе теорию о том, что для счастливой и полноценной жизни необходимо поддерживать в организме некоторое количество алкоголя.

Ранее стало известно, что раскрыт полный актерский состав «Гадкий я 4».

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