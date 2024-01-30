В Малом театре высказались о новом главном режиссере: «Потрясающе»

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что сотрудники культурного учреждения хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского на пост главного режиссера. Ее слова передает NEWS.ru.

«Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее», — заявила Михайлова.

29 января министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила о назначении Алексея Дубровского на должность главного режиссера Малого театра. Министр отметила, что приняла решение о новом руководителе учреждения после ряда встреч с труппой театра и его руководством. Любимова выразила убежденность в том, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.

Предыдущего руководителя Малого театра Юрия Соломина не стало 11 января. Проститься с ним пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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