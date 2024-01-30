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Звезда «Маргоши» рассказала о сталкере

Актриса Берсенева пожаловалась на преследователя

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева рассказала о долгое время преследовавшем ее сталкере. О нежелательном внимании поклонника она поговорила с «Пятым каналом».

По словам Берсеневой, мужчина писал ей как своей знакомой, в том числе отправлял сообщения непристойного содержания. Однажды молодой человек подкараулил актрису возле театра.

«Подозрительный сразу мне показался, потому что он очень волновался, у него бегали глаза. И когда он мне этот цветочек вручал, чуть ли не так его пихнул. И быстрее, быстрее… И я поняла, что это он», — рассказала звезда.

Берсенева также добавила, что поклонник стал не только ходить на ее спектакли, но и подстерегать ее возле дома.

«Смотрю, кто-то стоит у ящиков почтовых. Мало ли там, объявления. И он ко мне, значит, подбегает, сует мне какой-то лист и говорит: «Это вам». Я его беру, поднимаю на него глаза, а он так: ха-ха-ха. И уходит», — вспоминает она.

Актриса переживала, поскольку как раз тогда узнала о второй беременности. Однако вскоре преследователь перестал появляться.

«Он написал еще одной моей коллеге, что мне, наверное, нужно исчезнуть из ее жизни, пока ее дочери не стукнет 18», — поделилась Берсенева.

Мария Берсенева во второй раз стала матерью в конце 2022 года.

Ранее Гарри Стайлс рассказал о преследовательнице в Лондоне.

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