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Бузова о создании марафонов: «Способ заработать на слезах людей»

Певица Бузова заявила, что никогда не будет делать платные марафоны

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buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в интервью с журналом «Антенна-Телесемь», что никогда не будет проводить платные марафоны.

Бузова отметила, что ей поступало огромное количество предложений создать свой тренинг, но та отказывалась. Она объяснила, что считает марафоны способом «заработать на слезах других людей». Телеведущая назвала подобные мероприятия «чистой коммерцией».

«Да, я люблю зарабатывать, но у меня для этого есть телевизионные шоу, где выступаю в качестве ведущей, концерты, мероприятия. Личные курсы и тренинги — это табу, как парень подруги. Я если делюсь каким-то опытом, то бесплатно. Например, хожу в спортзал и выкладываю свои тренировки в социальных сетях», — заявила артистка.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее мать Ольги Бузовой призналась, что не дает артистке советы по отношениям.

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