Юморист Коваль развеял миф о бедности комиков

Юморист Дмитрий Коваль опроверг в YouTube-подкасте «Бухарог Лайв», что многие комики плохо зарабатывают.

По словам Коваля, некоторые его коллеги только притворяются бедными, пока сами являются долларовыми миллионерами.

«Я знаю комиков, наверно, с десяток, которые абсолютно точно долларовые миллионеры», — признался артист.

Коваль не стал называть имена юмористов, зарабатывающих миллионы долларов. Он пошутил, что обеспеченные коллеги могут посягнуть на его безопасность.

Коваль выступает со стендап-концертами и YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ.

В августе 2023 года Коваль пожаловался, что европейские рестораны невкусно готовят. Юморист уточнил, что ходил в кафе в Париже и Барселоне. При этом, как заявил юморист, в европейских магазинах продают качественную и вкусную еду. Он назвал эту ситуацию «парадоксом».

В ноябре Коваль признался, что сталкивался с алкогольной зависимостью. Артист объяснил, что в 2018 году переживал непростой период в жизни, поэтому начал «заглушать» переживания спиртным. Комик отметил, что злоупотребление алкоголем негативно повлияло на его образ жизни. Позже он смог отказаться от вредной привычки.

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