В российском консульстве уточнили ситуацию с россиянами из «Би-2» в Таиланде

В консульском отделе посольства России в Таиланде уточнили ситуацию с музыкантами группы «Би-2», задержанными в Таиланде. Российское консульство цитирует ТАСС.

Пятеро россиян из числа участников «Би-2», по данным отдела, находятся в Центре временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.

«Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в Центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда», — сказали в отделе.

В уведомление указано, что за нарушение трудового законодательства королевства задержаны барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Все они имеют российское гражданство и 29 января были доставлены из Пхукета в Центр временного содержания. Российским дипломатам от властей Таиланда поступил запрос на проверку наличия или отсутствия гражданства у задержанных и о возможных совершенных ими правонарушениях.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за организацию концерта без разрешения на работу. Каждого музыканта оштрафовали и поместили в изолятор для последующей депортации в страну гражданства.

Позже СК и Генпрокуратуру попросили возбудить дело против участников «Би-2» с российскими паспортами. Партия ветеранов России направила в СК и Генпрокуратуру письма с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2», рассказал основатель и председатель партии Ильдар Резяпов. В качестве повода он назвал поддержку музыкантами Вооруженных сил Украины.

Главные члены «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Уман — Лева и Шура — не являются гражданами РФ. У них есть израильское гражданство.

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