«Мосфильм» отпраздновал столетие

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем студию «Мосфильм», которая отпраздновала столетие. Поздравление цитирует ТАСС.

«Бережно сохраняя и приумножая традиции, вы вносите значимый вклад в развитие культуры и киноискусства. Желаю дальнейших творческих успехов, ярких премьер и всего самого доброго», — обратился к киноконцерну Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что «Мосфильм» завоевал свой авторитет, пройдя большой творческий путь.

«На «Мосфильме» работали и продолжают работать профессионалы своего дела — талантливые режиссеры, сценаристы, артисты, операторы и другие специалисты. Созданные здесь фильмы стали классикой и пополнили золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа», — заключил он.

30 января 1924 года на экраны вышел первый фильм, снятый на киностудии, — картина «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина. На студии работали Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Всеволод Пудовкин, Сергей Юткевич, Абрам Роом, Марлен Хуциев, Леоинид Гайдай, Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Карен Шахназаров и многие другие режиссеры.

За годы работы на «Мосфильме» снято более 2500 полнометражных кинофильмов.

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