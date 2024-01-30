Рекламные доходы российских YouTube-блогеров выросли в 2023 году

Топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров заработали 1,2 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

В 2023 году доходы десятков популярных российских блогеров выросли на 31% к 2022 году. В 2022 году они составили 940 млн рублей.

Например, у Wylsacom (Валентин Петухов) доходы увеличились на 21,5%, до 288,6 млн рублей, у Влада А4 (Влад Бумага), ведущего детский канал «А4», доход вырос на 78%, до 218,8 млн рублей. Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) оказался на четвертом месте с 130,5 млн рублей — это на 32% больше, чем в 2022 году.

При этом у трех блогеров в топ-10 доходы от рекламных интеграций на YouTube в 2023 году упали: это Ксения Собчак, занявшая второе место с 235,8 млн рублей (доходы упали на 6,2%), юморист Антон Шастун, снизивший доход от рекламы на 5,3%, до 66,5 млн рублей, и политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), у которой доходы упали на 80%, до 1,9 млн рублей.

В АБА отмечают, что доходы большинства видеоблогеров выросли вследствие увеличения у них количества рекламных интеграций в 2023 году в результате восстановления после кризиса 2022 года.

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