Сбер применит современные технологии для распространения искусства

Цифровизация экспонатов становится насущной потребностью музеев, поскольку жизнь современного человека во многом проходит в виртуальном пространстве, считают в Сбере, подписавшем соглашение о сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.

В документе, подписи под которым поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и директор музея Елизавета Лихачева, отмечается, что Сбер со своими дочерними компаниями и партнерами поможет развитию российского музея.

Стороны будут совместно работать над тем, чтобы доступ к сокровищницам искусства и культуры был обеспечен каждому, у кого есть Интернет.

Планируется создание цифровой интерактивной копии музея, реализация проектов по проведению экскурсий в режиме дополненной реальности.

В рамках соглашения будут отрабатываться специальные модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта, которые будут полезны для музея в решении его просветительских и образовательных задач.

«Мы надеемся сделать так, чтобы искусство, прекрасные коллекции и способности специалистов Пушкинского музея собирать самые уникальные выставки, стали доступными для максимального количества людей в нашей стране», — подчеркнул президент Сбера Герман Греф.

Глава компании отметил, что необходимо «устранить барьеры, чтобы искусство было доступным для миллионов».

«Искусство нужно доносить до максимально большого количества людей, в особенности молодых. И для этого нужны самые современные технологии. Это возможность достучаться до молодого поколения. Не всегда молодые ребята пойдут в музей, поэтому музей должен прийти к ним. И это тоже одно из направлений нашего сотрудничества. Мы должны идти туда, где находятся наши клиенты, наши дети, будущее поколение», — заявил Герман Греф.

Директор музея Елизавета Лихачева убеждена, что для любого музея современные технологии предоставляют невероятные возможности.

Она уточнила, что речь идет об оцифровке коллекции, использовании колоссальных баз данных, возникновении не существовавших методик и инструментов для научной работы и образовательных проектов.

Лихачева отметила, что оцифровка коллекции музея — это огромная задача, с которой пока не справился ни один музей мира, но в Пушкинском музее рассчитывают с ней справиться с помощью Сбера.

Поиск языка общения с новой, молодой аудиторией, с людьми, которые выросли в мире цифровых технологий и не всегда обладают навыком общения с традиционными видами искусства, она назвала одной из ключевых задач для Пушкинского музея.