Сергей Безруков составил личный топ фильмов «для души»

Актер Сергей Безруков составил свой личный список фильмов для души в рамках эстафеты телеканала «Мосфильм.Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе вещателя.

«Я ни в коем случае не кинокритик, но тоже задумался, а что бы выбрал я. Сложная задача, представляю, как тяжко было критикам. Ориентировался на то, что готов смотреть и пересматривать. Мой выбор — мои фильмы для души: «Пять вечеров», «Калина красная», «Обломов», «Не стреляйте в белых лебедей», — заявил Безруков.

В рамках эстафеты кинокритики, артисты, журналисты и продюсеры выбирают свои любимые фильмы в трех категориях: «Фильм для души», «Фильм, достойный мирового признания» и «Фильм, который нужно смотреть всей семьей». В номинации «Фильм, достойный мирового призвания» Безруков выделил проекты «Рублев», «Они сражались за Родину» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». При этом ленты «Обыкновенное чудо», «Берегись автомобиля», «Покровские ворота» и «Чучело» он назвал лучшими для просмотра в кругу семьи.

Ранее Филиппа Киркорова убрали из списка гостей «Золотого граммофона».