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«Это такой позор»: Юлианна Караулова вспомнила, как случайно разделась на сцене

Певица Караулова рассказала, что случайно осталась на сцене в одном лифчике

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yulianna_karaulova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлианна Караулова вспомнила, как в 2004 году осталась на сцене в одном лифчике во время выступления с группой «Нэцкэ». Об этом она рассказала на подкасте «Ниче святого».

«У нас были брючные костюмы, и в какой-то момент танцоры снимали с нас пиджаки, мы должны были оставаться в рубашках. И у меня расстегнулась рубашка. Я понимаю, что, если сейчас танцоры снимут с меня пиджак, поскольку он был узкий, он уйдет вместе с рубашкой, и я останусь в лифчике. На тот момент мне казалось, что это такой позор», — рассказала Караулова.

Чтобы предотвратить неловкую ситуацию, Караулова решила свести руки вместе, но танцорам это не помешало, и они стянули с нее пиджак вместе с рубашкой. В итоге певица все равно отыграла номер до конца, после чего расплакалась за кулисами.

Незадолго до этого Юлианна Караулова призналась, что сильно поругалась с коллегой Викторией Дайнеко на шоу «Фабрика звезд» из-за лифчика. Караулова объяснила, что в какой-то момент захотела прибраться в ванной. Она договорилась со всеми участницами, чтобы те забрали свои грязные вещи. Однако в уборной остался лифчик Дайнеко. Караулова тогда не знала, чей это бюстгальтер, поэтому оставила его на виду у всех в гостиной.

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