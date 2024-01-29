«Без надежды»: Оксана Самойлова рассказала, как ее дети попали в каст российского сериала

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова в интервью The Voice рассказала, как ее дети Майя и Давид попали в каст сериала «Бедные смеются, богатые плачут».

«Я вообще никогда не думала о кино и тем более не думала, что наши дети будут сниматься, это абсолютно новая, неизведанная для нас сфера. Когда попросили видеовизитки, я их записала вообще без надежды на что-либо, а потом как закрутилось! Ну и, конечно, мы рады были такой возможности», — призналась Самойлова.

По словам блогера, Майя искренне радовалась возможности сыграть в кино, так как ей это интересно, а Давид радовался просто за компанию, так как не знал, чего ему ожидать. Самойлова считает, что съемки стали отличным опытом для детей, так как они уже записывались для роликов на YouTube. Жена Джигана добавила, что присутствовала на съемках и помогала детям с репетициями.

Оксана и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогерша и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз. Оксана Самойлова и Джиган устроили торжество, куда пригласили своих звездных друзей.

Ранее стало известно, во сколько Клаве Коке обходится отдых на Мальдивах.