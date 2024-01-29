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Звезда «Женского стендапа» вспомнила о двух попытках изнасилования

Комик Надя Джабраилова призналась, что ее дважды пытались изнасиловать в машине

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electronadya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда шоу «Женский стендап», юмористка Надя Джабраилова на YouTube-шоу «Бес комментариев» рассказала, как ее дважды пытались изнасиловать в машине.

«Взрослый мужчина. Мы приехали, три девочки... Он поднимает одну за задницу, сажает, потом он реально начал ее зажимать. В последний раз, когда мы там были, он везет нас домой, меня дальше всех везти. Одну высадил, вторую. Мне 19 лет. Он говорит: «Что ты такая напряженная. Я знаю, что помогает снять напряжение», — вспомнила Джабраилова.

При этом она уточнила, что мужчина стал намекать на интим в машине, но ей удалось заставить его остановиться и высадить ее. Другой случай также произошел в автомобиле: знакомый Джабраиловой начал к ней приставать, но девушка стала кричать и вырываться, тогда мужчина отступил. Артистка считает, что ей повезло. При этом она удивилась тому, что у многих ее знакомых в жизни происходил хотя бы один похожий случай.

«У каждой есть такая история. У меня тоже. Некоторым просто повезло чудом. Это ненормально, что у нас у каждой была такая история! Я уверена, что если в зале попросить девушек похлопать, у кого такое было, больше половины зала это сделают», — пожаловалась Джабраилова.

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