Алексей Дубровский возглавил Малый театр

Министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила о назначении Алексея Дубровского на должность главного режиссера Малого театра.

«Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища — Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам», — отметила Любимова.

Министр отметила, что приняла решение о новом руководителе учреждения после ряда встреч с труппой театра и его руководством. Любимова выразила убежденность в том, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.

Предыдущего руководителя Малого театра Юрия Соломина не стало 11 января. Проститься с ним пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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