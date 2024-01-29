Размер текста
А
А
А

Алексей Дубровский возглавил Малый театр

В Минкульте сообщили о назначении Дубровского главным режиссером Малого театра

close
100%
Ольга Любимова' class="item-image" >
Телеграм-канал Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила о назначении Алексея Дубровского на должность главного режиссера Малого театра.

«Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища — Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам», — отметила Любимова.

Министр отметила, что приняла решение о новом руководителе учреждения после ряда встреч с труппой театра и его руководством. Любимова выразила убежденность в том, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.

Предыдущего руководителя Малого театра Юрия Соломина не стало 11 января. Проститься с ним пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Дина Корзун заявила, что западные санкции помогли российскому кино.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами