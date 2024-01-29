Вдова Караченцова рассказала о судьбе своих дач в Болгарии

Актриса Людмила Поргина на шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о судьбе двух своих дач в Болгарии.

«Один был для Коли (бывшего мужа Поргиной Николая Караченцова — «Газета.Ru»), для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками. Они устраивают концерты с друзьями, просмотры фильмов, танцы-шманцы, фортепиано, флейта, стихи», — улыбнулась Поргина.

Артистка уточнила, что за недвижимость расплачивается в местной валюте, проблем с обменом рублей в местных банках у нее не возникает. При этом актриса признала, что в Болгарии иногда случаются неприятные инциденты по отношению к русским гражданам. Однажды Поргина сидела в кафе, как вдруг ее начала оскорблять местная жительница, услышавшая русскую речь. По словам актрисы, из-за перепалки им пришлось вызывать полицию.

Поргина начала актерскую карьеру во МХАТ СССР им. Горького в 1972 году. Она также служила в театре «Ленком Марка Захарова». В 1973-м она дебютировала в кино в картине «Много шума из ничего». В фильмографии Поргиной около 13 ролей. Она сыграла в таких картинах как «В круге первом», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев», «Дежа вю», «Пир во время чумы».

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