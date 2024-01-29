Филиппа Киркорова убрали из списка гостей «Золотого граммофона»

Певца Филиппа Киркорова убрали с афиши премии «Золотой граммофон». В пресс-службе мероприятия подтвердили «Фонтанке», что музыканта на церемонии не будет.

В прошлом году Киркоров был ведущим «Золотого граммофона», он был на афише и в этот раз, но после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артиста убрали с плаката. Более того, в окончательном списке гостей Киркорова нет вовсе.

19 января сообщалось, что камео Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино». Перед Новым годом певца также убрали из некоторых праздничных шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все».

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом «почти голышом» прошло 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Киркорова, были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова.