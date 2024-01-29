«Музыка вне политики»: Лепс высказался о запрете на въезд в другие страны

Певец Григорий Лепс в интервью «Царьграду» заявил, что политические санкции западных стран никак не влияют на его музыку.

«Я абсолютно счастлив здесь, на Родине. Никаких проблем. К тому же они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему Отечеству», — заявил Лепс.

Музыкант заверил, что не планирует менять своих убеждений ради заработка. По словам артиста, пока ему закрыт въезд в другие страны, он может посещать новые для себя регионы, а также поддерживать российских солдат в горячих точках. Лепс убежден, что понятие патриотизма тесно связано с духовностью каждого человека.

В начале декабря Хамовнический суд Москвы отклонил иск религиозных активистов к исполнителю Григорию Лепсу о взыскании 10 миллионов рублей за «пропаганду асоциального поведения». Иск подавал лидер религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александр Морозов.

Ранее Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников.