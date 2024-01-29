Умерла актриса, муза итальянского режиссера Федерико Феллини Сандра Мило

Известная на весь мир итальянская актриса Сандра Мило умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы.

Актриса скончалась у себя дома в окружении близких, как она и просила, отмечает агентство.

Сандроккья, как прозвал ее итальянский режиссер Федерико Феллини, в чьих фильмах она снималась, была музой великого режиссера и одной из самых популярных актрис итальянского кино, пишет ANSA.

Агентство также напоминает, что Сандра Мило также вошла в историю итальянского телевидения благодаря розыгрыша в 1990 году во время дневной передачи «Любовь – прекрасная вещь». Аноним позвонил в прямой эфир и сообщил, что сын актрисы Чиро были госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП. Тогда Мило заплакала и убежала из студии с криком «Чиро, Чиро!». Новость о происшествии оказалась ложной, но ее крики стали крылатой фразой в итальянских СМИ.

Сандра Мило, урожденная Сальватрис Елена Греко, родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Она снялась в таких фильмах Феллини, как «Восемь с половиной» (Otto e mezzo, 1963) и «Джульетта и духи» (Giulietta degli spiriti, 1965) и других. Впервые она обратила на себя внимание в драме Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» и в комедии Антонио Пьетранджело «Адуя и ее товарки» (Лолита, 1960).

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