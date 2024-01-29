Вжившуюся в роль звезду «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Лондонский суд оштрафовал актера Пола Андерсона, сыгравшего Артура Шелби в сериале «Острые козырьки», на £1345 (152 тысячи рублей) за хранение наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Андерсона задержали с наркотиками в пабе 26 декабря — после Рождества. Посетителей заведения смутил запах, исходящий из кабинки туалета для людей с ограниченными возможностями, откуда вышел актер.

Полицейские, прибывшие на место, задержали звезду сериала, отдыхавшего в компании друга и полуторагодовалого младенца.

По словам адвоката Андерсона, вжившийся в роль артист хотел подыграть узнавшим его поклонникам, однако сам якобы не употреблял наркотики.

«Из-за его образа жизни люди часто подвергают его соблазнам. Он оказался в неудачной ситуации и должен был найти в себе силы сказать «нет», — заявила адвокат.

В «Острых козырьках», действие которых разворачивается в Англии конца XIX века, Пол Андерсон играет Артура Шелби — старшего брата главаря преступной банды, страдающего от алкогольной и наркотической зависимостей.

В начале 2023 года Пола Андерсона обвинили в некорректном поведении коллеги по съемочной площадке «Острых козырьков».

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