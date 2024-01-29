«Пирожки на ночь»: Олешко рассказал, как потолстел ради роли

Заслуженный артист России Александр Олешко вспомнил, что ради роли театрального режиссера Владимира Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех» сильно потолстел. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, он поправился на девять килограммов и испытывал от процесса набора веса удовольствие.

«Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — поделился он.

Олешко уже рассказывал, что для избавления от лишнего веса перед съемками переходит на детское питание.

Накануне Олешко рассказал, как рисковал жизнью и здоровьем на съемках.

«В «Кодексе чести» когда я снимался, в сериале, у меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой… Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — признался артист.

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