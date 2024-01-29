«Утку забросили»: защита Vacio не может подтвердить, что он прошел медкомиссию

Адвокат российского рэпера Vacio Роман Попов заявил «Газете.Ru», что ему ничего не известно о том, что его подзащитный прошел медкомиссию для службы в армии. О том, что Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) признали годным для службы, первым сообщил Telegram-канал Shot.

«Вы не одна сегодня звоните. Кто-то утку забросил, я еще ничего не знаю. Не от меня зависит (когда он пройдет медкомиссию — «Газета.Ru»), от военкомата», — сказал он.

Попов добавил, что Vacio пойдет в армию во время весеннего призыва.

«Я предположил, что уйдет, так как весной призыв. А какое решение приняла военная комиссия — я еще не знаю. У него в Екатеринбурге был псориаз, а здесь была повторная комиссия, а что там установили — мне неизвестно. Мне кажется, что еще рано какие-то выводы делать. Если пойдет, значит пойдет», — пояснил он.

30 января Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер Vacio, пришедший на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, весной пойдет в армию, так как уже прошел медкомиссию. По данным канала, категорию артисту еще не назначили.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников вечеринки, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток. Позже Life со ссылкой на Shot сообщил, что рэпер отправится на прохождение срочной службы весной 2024 года.

Ранее адвокат Vacio посоветовал ему выбрать срочную службу вместо контракта.