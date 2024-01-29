Мошенники обманули Дмитрия Певцова на миллион

Народного артиста Дмитрия Певцова мошенники обманули более чем на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника канала, мошенники связались с актером через Telegram, назвались сотрудниками ФСБ и заявили, что он должен перевести свои средства на надежный банковский счет, чтобы не потерять их.

Певцов якобы перевел деньги.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступников ищут, с актером провели профилактическую беседу.

Накануне стало известно, что мошенники украли биометрические данные блогера Елены Блиновской и теперь вымогают деньги у россиян при помощи голоса автора «Марафона желаний».

По словам адвокатов Блиновской, мошенники звонят на номера друзей и родственников блогера, чтобы попросить у них деньги. Злоумышленники звонили даже отцу артистки, но мужчина не поверил фейковым просьбам якобы дочери.

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