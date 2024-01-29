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Блогера и рэпера Корнея Тарасова задержали после концерта

В Петербурге за драку задержали блогера и рэпера Тарасова

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korneytarasov_mma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова задержали в Санкт-Петербурге за драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Канал уточнил, что 33-летнего блогера доставили в 76-й отдел полиции после концерта в клубе «Грибоедов», где он был хедлайнером на хип-хоп фестивале.

По данным канала, к правоохранителям обратился пострадавший в ходе драки 18-летний юноша, который утверждает, что во время прогулки по Лиговскому встретил Тарасова и его компанию. Друзья молодого человека узнали блогера, однако тому якобы это не понравилось, и началась драка.

Накануне блогер и журналист Отар Кушанашвили признался в интервью с блогером Антоном Штейном, что его часто били за высказывание собственного мнения.

Кушанашвили вспомнил, как его сильно избили перед эфиром программы «Партийная зона», где он выступал ведущим. Журналист признался, что пришел на съемки в плохом состоянии.

Ранее Александр Цекало продал особняк в России.

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