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Цитату Барышникова потребовали убрать со школы в Кисловодске

В Кисловодске потребовали убрать со школы цитату балетмейстера Барышникова

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Своё ТВ

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев потребовал убрать со здания новой хореографической школы цитату артиста балета Михаила Барышникова. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он указал на позицию Барышникова по спецоперации России на Украине и отметил, что уже дал распоряжение заменить цитату на высказывание «одного из гениев, настоящего патриота родной земли».

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал глава города.

Барышников, по мнению Моисеева, должен «встать на защиту нашей родной страны, как один, вместе с нашим президентом».

Школа была построена по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. На стену с цитатой Барышникова обратили внимание после выхода сюжета о школе на одном из ставропольских телеканалов.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Барышников не вернулся в СССР после гастролей Большого театра в Канаде в 1974 году. В 2022 году 74-летний артист получил награду Королевской академии танца за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».

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