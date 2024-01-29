Раскрыт полный актерский состав «Гадкий я 4»

Компании Illumination и Universal раскрыли полный актерский состав «Гадкого Я 4», они также выпустили трейлер к своему анимационному проекту. Как пишет The Hollywood reporter, студия также впервые обнародовала подробности сюжета.

Во франшизе в первый раз примут участия актеры: Уилл Феррелл, София Вергара, Джои Кинг, Стивен Колберт, Хлоя Файнман. Также Мэдисон Поланд сыграет одну из дочерей Грю (Стив Карелл). Пьер Коффин, Кристен Уиг, Миранда Косгроув, Дана Гайер и Стив Куган входят в число тех, кто не первый раз работают над озвучкой этой франшизы.

В новом фильме Грю и три его девочки приветствуют нового члена семьи, который намерен принести мучения в семью. В то же время Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля (Феррелл) и его девушки (Вергара) и должен бежать.

В этом году София Вергара раскрыла причину расставания с мужем. 51-летняя София Вергара заявила, что они разошлись из-за разных взглядов на будущее. По словам актрисы, ее супруг думал о пополнении в семье, однако она не хотела заводить ребенка.

Ранее София Вергара получила охранный ордер от сталкера.