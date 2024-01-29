С Волочковой взыскали штраф за хождении в туалет по елкой на собственном участке

С балерины Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей из-за справления нужды под елкой на собственном участке. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Тогда кадры с интимной процедурой появились в Сети. Балерина обвинила в сливе кадров экс-участницу группы «Стрелки» и свою соседку Екатерину Любомскую. Но та в ответ на обвинения подала в суд. Судья встал на сторону экс-участницы «Стрелкок»в ыиграла его.

Таким образом Любомская возместила себе расходы на адвоката.

До этого Волочкова попала в скандал с актером Никитой Джигурдой. Он после этого заявил, что перестал общаться с ней в прошлом году.

«После матюков, которые она прислала, я перестал общаться с Настей в октябре 2023 года», — заявил шоумен.

14 января в сети появилось видео, на котором бывшая прима-балерина танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Ранее Волочкова объяснила, почему не позвала Джигурду на свой день рождения.