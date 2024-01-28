Захарова прокомментировала «голую» вечеринку Ивлеевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором раскритиковала оправдания участников вечеринки Анастасии Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор».

Она обратила внимание, что многие защитники вечеринки говорили, что она носила приватный характер, а снимки с мероприятия «слили» в сеть.

«Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы», — написала она.

Этими же словами Захарова опровергла заявления о том, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица узнали о мероприятии из-за доносов.

До этого кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что это он доложил российскому президенту Владимиру Путину о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор».

Ранее Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым.