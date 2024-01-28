Актриса Симонова рассказала, что худрука Новикова артисты называли «Абрамычем и Дедом»

Любой сотрудник мог найти у скончавшегося худрука Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова поддержку по любому вопросу. Об этом «Газете.Ru» рассказала заслуженная артистка России Елена Симонова. Она отметила, что артисты за глаза называли Новикова «Абрамычем и Дедом», а ее становление как человека и актрисы произошло во многом благодаря ему.

«Мое знакомство с Виктором Абрамовичем произошло более 40 лет назад. Еще когда я была студенткой театрального института, он, как правая рука нашего мастера Р.С. Агамирзяна всегда присутствовал как на поступлении нашем, так и на всех экзаменах. Так что можно сказать, что мое становление, как человека и актрисы, происходило на его глазах и под его присмотром. Если оно и было успешным, то во многом это и его заслуга! Я попала в театр «Дом», где бережно сохранялись традиции. Я знала, что любая моя проблема и личная, и творческая будет услышана. Каждый работник, а не только артист нашего театра, мог найти в лице Абрамыча или Деда (так за глаза мы его называли) опору и поддержку, которой сегодня не стало. Для меня это огромная личная потеря», — сказала она.

Актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Богдан Гудыменко в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что все артисты труппы ощущают себя сиротами после кончины худрука. По его словам, Новиков был человеком, который любил жизнь и людей.

«Виктор Абрамович был отцом для всей труппы! Он был человеком, любящим жизнь и людей. Щедрым, добрым, отзывчивым, с замечательным чувством юмора. Ощущение, что мы, вся труппа, стали сиротами, думаю, со мной согласятся коллеги. Работалось с ним прекрасно, потому что при встрече с ним, какая причина этой встречи ни была бы, обязательно был повод улыбнуться друг другу! Он научил меня своим присутствием в моей жизни тому, что хороших людей в мире больше, чем плохих. Наверное, всегда бессознательно мне хочется перенять его отношение к жизни. То, как он говорил о своих друзьях и людях, что его окружали. Любовь и огромная благодарность ему навсегда будет в моем сердце! От нас ушел наш защитник, отец и добрый судья!» — подчеркнул он.

28 января в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что в возрасте 80 лет скончался художественный руководитель учреждения Виктор Новиков. Там отметили, что Новиков выстроил «редкую систему «семейных» отношений» в театре, а каждый сотрудник мог прийти к нему за советом.

Виктор Новиков пришел на работу в Театр им. Комиссаржевской в 1968 году — через пару лет после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед». Занимал должности помощника главного режиссера по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами.

Худруком Театра им. Комиссаржевской Новикова назначили в 1992 году.

Ранее актриса Маргарита Бычкова рассказала, что «в театре стало тихо» после смерти худрука Виктора Новикова.