В Театре сатиры отменили вечерние спектакли

В столичном Театре сатиры отменили вечерние спектакли после пожара в здании. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

«Это необходимо для завершения работ МЧС и для обеспечения безопасности зрителей», — добавил представитель театра.

По данным театра, в результате пришлось отменить два вечерних спектакля — «Невольницы» на Основной сцене и «Родненькие мои» на сцене «Чердак Сатиры».

Также еще в момент пожара был отменен спектакль, запланированный на 12:00.

«Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — заверили в Театре сатиры. Представитель заключил, что информация о проведении последующих спектаклей появится позднее.

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версии возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек.

По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. Пожар потушили около 14:04 мск.

Ранее дым от пожара в Театре сатиры распространился до Концертного зала Чайковского.