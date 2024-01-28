Актриса рассказала, что «в театре стало тихо» после смерти худрука Виктора Новикова

Актриса Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Маргарита Бычкова в беседе с «Газетой.Ru» назвала «огромным горем» смерть художественного руководителя Виктора Новикова. Она отметила, что Новиков был близким человеком для каждого работника театра, и сейчас в учреждении «тихо, как никогда».

«Я не могу сейчас ничего сказать, кроме того, что, когда мы узнали, душа оборвалась просто. Знаете, по-моему, в театре стало так тихо, как никогда. Конечно, мы будем дальше пытаться жить. Это огромное горе, потому что это очень близкий человек каждого, кто служит в театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Близкий, родной. Очень сложно, очень трудно», — сказала она.

28 января в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что в возрасте 80 лет скончался художественных руководитель учреждения Виктор Новиков. Там отметили, что Новиков выстроил «редкую систему «семейных» отношений» в театре, а каждый сотрудник мог прийти к нему за советом.

Дочь Новикова Катерина рассказала ТАСС, что ее отец «болел», но еще позавчера ходил в театр.

Виктор Новиков пришел на работу в Театр им. Комиссаржевской в 1968 году — через пару лет после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед». Занимал должности помощника главного режиссера по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами.

Худруком Театра им. Комиссаржевской Новикова назначили в 1992 году.

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