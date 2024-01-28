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На Новодевичьем кладбище открыли памятник Лановому

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому

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Станислав Красильников/РИА Новости

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Василию Лановому (1934 — 2021). Об этом сообщает РИА Новости.

Памятник выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл актер. Перед плитой стоит бюст самого народного артиста.

Кинозрителям 60-х актер запомнился ролями в экранизациях романов «Алые паруса» Александра Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, а также «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. После съемок в «Семнадцати мгновениях весны» он еще трижды играл в экранизациях произведений Юлиана Семенова: «Вожка», «Петровка, 38» и «Огарева, 6».

В августе 2022 года в День города в Геленджике состоялось торжественное открытие бюста народного артиста России Василия Ланового. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Как объяснили в администрации населенного пункта, Лановой считал себя «стопроцентным геленджичанином».

Ранее у Театра Вахтангова открыли памятник артистам Лановому, Этушу и Яковлеву.

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