«Что-то там зашевелилось?»: Дарья Мороз о романтике постельных сцен

Актриса Дарья Мороз в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что актеры не думают о романтике во время съемки постельных сцен.

«Меня часто спрашивают: «Было ли такое, что у партнера во время откровенных сцен что-то там зашевелилось?». Ни разу! Тупо по той причине, что ты в этот момент занят чем угодно, только не романтикой. У тебя сто миллиардов задач кроме камер, звука и прочего», — заверила Мороз.

При этом она уточнила, что около 98% актрис отказываются сниматься в подобных эпизодах. Сама Мороз была готова к необходимости раздеться в кадре, так как с самого начала понимала, что тело — это инструмент в актерской профессии. Учитывая свой режиссерский опыт, Мороз подчеркнула, что не будет подталкивать актрис с съемкам без одежды, хотя это и привносит определенные трудности в съемочный процесс.

Дарья Мороз в интервью с Бондарчук также говорила, что больше не планирует сниматься в постельных сценах. Актриса отметила, что в своем режиссерском дебюте специально вписала такую сцену с собой и Вячеславом Чепурченко, чтобы поставить точку на этом.

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