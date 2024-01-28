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Актер из Театра сатиры рассказал о пожаре: «Никакой паники не было»

Актер Олег Кассин заверил, что артисты Театра сатиры не паниковали при пожаре

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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Актер Олег Кассин из Театра сатиры в разговоре с NEWS.ru заявил, что артисты учреждения не паниковали при пожаре.

«Никто не пострадал. Пожар же произошел в куполе, паники никакой не было. Просто почувствовали запах гари, поэтому начали покидать театр. У нас была утренняя репетиция перед спектаклем, теперь, полагаю, его отменят. Пока пожар еще тушат», — отметил Кассин.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявлял, что площадь пожара в Театре сатиры выросла до 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К 14:03 по московскому времени пожар был ликвидирован.

Огонь распространялся по деревянным конструкциям здания. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. На тот момент было известно, что на месте работали 62 специалиста, а также было задействовано 14 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Telegram-канал Shot заявлял, что возгорание могло произойти во время реконструкции купола здания. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола.

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