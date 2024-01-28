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«Запретить что ли?»: Владимир Бортко о новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Режиссер Владимир Бортко заверил, что не будет смотреть «Мастера и Маргариту»

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АМЕДИА

Режиссер и автор сериала «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко в беседе с NEWS.ru заверил, что не будет смотреть экранизацию Михаила Локшина.

«Я смотреть не собираюсь. Как отношусь к новым переосмыслениям произведения? Ну а что, запретить, что ли? Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят», — высказался Бортко.

Светская премьера «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина прошла 24 января в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.

По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

Исполнитель роли доктора Стравинского в новой экранизации, актер Леонид Ярмольник предположил, что фильм Михаила Локшина вызовет у зрителей желание прочитать роман Булгакова. Ярмольник считает, что фильм в любом случае не сможет вместить в себя все сюжетные линии, которые были в оригинальной книге.

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