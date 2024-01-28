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Кай Метов пошутил, что «наживается» на Маше Распутиной

Певец Кай Метов признался, что «Чайная роза» приносит ему около $10 тысяч в месяц

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Личный архив

Певец Кай Метов на шоу «Секрет на миллион» рассказал, сколько получает за трек Маши Распутиной и Филиппа Киркорова «Чайная роза».

«За месяц получается $9-10 тысяч, но сейчас я не могу их изымать из-за сложной международной обстановки», — отметил Метов.

В связи с этим Метов пошутил, что «наживается» на своей давней подруге Маше Распутиной. В студии телешоу сама певица отметила, что сблизилась с Метовым, так как музыкант дружил с ее гражданским мужем Виктором Захаровым.

«Мы всегда на общих концертах, мероприятиях только здоровались. А тут уже сложилось, потому что Кай дружил с Виктором», — сказала Распутина.

По словам музыканта, первая встреча с Захаровым напоминала сцену из криминального фильма — предприниматель решил встретить артиста у трапа самолета на черных джипах. При этом Метов уточнил, что у него с Захаровым в отношениях сразу появилась симпатия и взаимное уважение.

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