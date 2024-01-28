Сергей Пенкин рассказал, кому достанется его квартира в центре Москвы

Заслуженный артист России Сергей Пенкин признался, что у него нет прямых наследников. Его слова передает aif.ru.

«Но в Пензе живут две моих сестры, у которых есть дети, также от старшего брата Володи остались две дочери», — добавил певец.

Исполнитель отметил, что у него достаточно родственников, которые могут получить его дом в Подмосковье и квартиру в центре Москвы. Издание aif.ru подчеркнуло, что общая стоимость недвижимости артиста составляет более 100 млн рублей.

Накануне Пенкин заявил, что считает предателями артистов, у которых есть паспорт иностранного государства. Он признался, что ему предлагали получить гражданство Италии, однако певец отказался. Исполнитель добавил, что не собирается уезжать из России. Он отметил, то гордится своей страной.

31 декабря Сергей Пенкин признавался, что потратил весь гонорар с концертов на слушателей во время своих последних гастролей. Пенкин объяснил, что решил угостить фанатов в честь получения звания заслуженного артиста России. Певец купил на деньги с концертов шампанское и закуску — сезонные фрукты, ягоды, сырную и мясную нарезку.

Ранее стал известен гонорар Сергея Соседова на частных мероприятиях.