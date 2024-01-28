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Создательница «Разжимая кулаки» готовит фильм о секс-работницах во Вьетнаме

Режиссер Кира Коваленко снимает фильм о секс-работницах на вьетнамской войне

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Global Look Press

Режиссер Кира Коваленко работает над драмой «Пыль жизни» (в оригинале — «Dust of life»). Об этом сообщает издание «Холод» (признано в России СМИ-иноагентом).

Сюжет сконцентрируется на жизни секс-работниц во времена войны во Вьетнаме. Коваленко расскажет историю о женщинах, которые пытаются начать свою жизнь заново. Кинокритик Тимур Алиев предположил, что продюсером картины может выступить Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом). Однако официальной информации об этом нет. Сейчас картина находится на ранней стадии разработки.

В 2021 году состоялась премьера фильма «Разжимая кулаки» Коваленко на Каннском фестивале, где картина получила гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». Работу также номинировали на премию Сабалтеги-Табакалера на Кинофестивале в Сан-Себастьяне 2021 года. Кроме того, картине присудили приз Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж».

После начала спецоперации России на Украине Коваленко вместе со своим избранником, режиссером Кантемиром Балаговым уехали из России в Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что фильм Серебренникова о Лимонове выйдет в 2024 году.

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