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Актриса Авшарова — о скончавшейся Вере Молчановой: «очень жизнерадостный человек»

Актриса Авшарова назвала скончавшуюся Веру Молчанову замечательной артисткой

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Заслуженная артистка РФ Юлия Авшарова в беседе с «Газетой.Ru» назвала скончавшуюся актрису Веру Молчанову потрясающим человеком с замечательным чувством юмора. Она отметила, что играла с Молчановой лишь в двух спектаклях, но та всегда была в «рабочем состоянии».

«Я сталкивалась с ней в двух спектаклях: «Поминальная молитва» и «Ревизор». Это совершенно потрясающий человек, всегда в рабочем состоянии, всегда готовый помочь советом и чем угодно, с замечательным чувством юмора. Очень жизнерадостный человек и замечательная артистка», — сказала она.

О смерти 81-летней актрисы Веры Молчановой 27 января сообщила пресс-служба Театра на Покровке. Отмечается, что Молчанова трудилась в родном театре на протяжении 33 лет.

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры», — сказано в публикации.

По информации пресс-службы, артистка стала одной из первых, кого знаменитый театральный режиссер Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу.

«О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — сказали в театре.

Кроме того, Вера Молчанова сыграла в известных сериалах «След», «Карпов» и «Закрытая школа».

Ранее ушел из жизни худрук Малого театра Юрий Соломин.

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