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Иван Янковский о критике советских звезд от молодых артистов: «Бог им судья»

Актер Янковский заявил, что глупо сравнивать старое поколение артистов с новым

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Актер Иван Янковский не стал осуждать молодых артистов, которые не уважают старое поколение. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению Янковского, это их дело, стоит ли им уважать советских актеров или нет.

«Бог им судья», — заявил артист.

Янковский также порассуждал о сравнении молодого поколения актеров со старшим. Он считает, что не стоит ставить их в одну линию.

«Наверное, можно. Но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо», — поделился актер.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Кологривый также рассказывал, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин.

Ранее Леонид Ярмольник назвал дураком звезду сериала «Слово пацана».

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