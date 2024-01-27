Ушла из жизни актриса Вера Молчанова

Российской актрисы театра и кино Веры Молчановой не стало на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра на Покровке.

«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры», — сказано в публикации.

По информации пресс-службы, артистка стала одной из первых, кого знаменитый театральный режиссер Сергей Арцибашев пригласил в свою труппу.

«Она была <...> одной из самых верных и преданных Покровке актрис», — отметили коллеги.

Отмечается, что Молчанова трудилась в родном театре на протяжении 33 лет.

«О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — сказали в театре.

Вера Молчанова сыграла в таких сериалах, как «След», «Карпов» и «Закрытая школа».

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