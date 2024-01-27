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Член жюри «Танцев со звездами» обвинил коллегу в краже

Mash: танцор Кожевников написал заявление в полицию на коллегу из-за гонорара

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Танцор Максим Кожевников обвинил коллегу по шоу «Танцы со звездами» Дениса Тагинцева в краже его хореографии. Об этом сообщает Mash.

По словам Кожевникова, Тагинцев не заплатил коллеге за работу хореографа в танцевальном шоу «Гранд». Он должен был выплатить ему 520 тысяч рублей за работу. В декабре состоялась премьера шоу в Театре Эстрады, однако Кожевников не получил денег. В связи с этим он подал на коллегу заявление в полицию и прокуратуру.

Кожевников является многократным чемпионом мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. Он работал хореографом-постановщиком Олимпийской сборной России и мировых команд по художественной гимнастике и фигурному катанию. Хореограф принимал в участие в шоу «Танцы со Звездами», «You think you can dance» и «World of Dance».

На сегодняшний день Кожевников активно участвует во всевозможных танцевально-артистических проектах по всему миру, как организатор, хореограф, судья и исполнитель. Он также работает в бизнесе недвижимости, как дизайнер и директор проектов.

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