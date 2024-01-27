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МакSим ответила на слухи о наличии налоговых задолженностей

Певица МакSим опровергла наличие налоговых задолженностей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС.

«Дорогие представители СМИ, вам нужно тщательнее проверять информацию и не транслировать фейки, у меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя», — заявила артистка.

В июне 2023 года kp.ru сообщили, что МакSим якобы задолжала Федеральной налоговой службе 1 миллион и 51 тысячу рублей. По данным издания, если исполнительница долго не будет выплачивать задолженность, судебные приставы могут арестовать счета и имущество певицы, а также запретить МакSим выезжать из страны.

13 июля 2023 года МакSим опубликовала ролик, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам певицы, уже долгое время она борется с недугом в реабилитационной клинике.

МакSим объяснила, что алкоголем хотела восстановить силы после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Однако спиртное не помогло и усугубило ее проблемы. Злоупотребление алкогольными напитками и усталость стали причиной срыва мартовского концерта в Сочи.

Ранее Отар Кушанашвили усомнился в алкогольной зависимости МакSим.

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