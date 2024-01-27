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Бывшая жена Гуфа раскрыла свои отношения с рэпером

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что совсем не общается с Гуфом

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что не поддерживает связь с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).

Айза уверила, что совсем не общается с Гуфом. Блогерша уточнила, что их общий сын Сэм возможно поддерживает связь с отцом, однако она — нет. Бизнесвумен призналась, что ей стало хорошо после этого.

Айза также на время прекратила общение со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным. Их общий сын Элвис видится с отцом каждый день.

«А нам нужно отдохнуть друг от друга. А то переобщались и начали уже спорить. Не люблю такое. Может поэтому я такая счастливая и не грустная? Может вы были правы, что нафига мне с ними «дружить»?» — отметила блогерша.

В январе Айза призналась, что ее старший сын Сэм не знаком с дочерью Гуфа Тиной. По словам блогерши, никто не проявляет инициативу, чтобы познакомить детей. Она предположила, что сын и дочь рэпера, возможно, начнут общаться во взрослом возрасте. Если у них будет такое желание. Однако, как заявила Айза, сейчас это вряд ли возможно.

Ранее рэпер Гуф сделал парное тату с новой девушкой.

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