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Дочь Михалкова сравнила свои постельные сцены в кино с вечеринкой Ивлеевой

Актриса Михалкова пошутила над вечеринкой Ивлеевой на кинопремии «Золотой орел»

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Телеканал «ТНТ»

Актриса Анна Михалкова пошутила над «голой» вечеринкой блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой во время получения кинопремии «Золотой орел». Об этом сообщает News.ru.

Михалкова удостоилась награды за лучшую женскую роль в картине Анны Меликян «Чувства Анны», где у нее были постельные сцены. Во время своей речи она вспомнила слова с извинениями певца Филиппа Киркорова после скандального мероприятия Ивлеевой. Артист заявлял, что «вошел не в ту дверь».

«Я не первый раз стою на этой сцене, но мне тоже почему-то хочется извиняться... Это как будто ты попал на «голую» вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», — заявила Михалкова.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее суд возвратил иск к организаторам «голой» вечеринки Ивлеевой.

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